Двенадцать оппозиционных политических сил Армении, включая две парламентские, договорились объединить усилия и объявили о начале процесса общенациональной консолидации. Об этом сообщают армянские СМИ.

Встреча представителей оппозиции прошла в особняке российского бизнесмена и лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян отметил, что участники переговоров сохраняют разногласия по отдельным вопросам, однако намерены совместно действовать по ключевым направлениям.

В совместном заявлении оппозиционные силы выступили против «принудительного» изменения Конституции, а также заявили о необходимости «добиваться мира без односторонних уступок и территориальных потерь».

Среди других обозначенных приоритетов – «защита национальной идентичности и Армянской апостольской церкви», а также «восстановление демократических прав и свобод».

Участники встречи призвали другие политические силы, общественных и публичных деятелей присоединиться к процессу консолидации.

Объединение оппозиции происходит на фоне судебного разбирательства по вопросу меры пресечения в отношении Самвела Карапетяна.