Два танкера, перевозившие российское дизельное топливо в США, изменили заявленные пункты назначения.

Еще одно судно продолжает движение в сторону американского побережья, однако также ожидает дальнейших распоряжений.

Как сообщает Financial Times, танкер Talisman, который должен был доставить топливо на атлантическое побережье США, находится у берегов Алжира в Средиземном море. Второе судно — Leruo — изменило пункт назначения на Бразилию.

Третий танкер, Agioi Fanendes, продолжает движение в направлении Нью-Йорка, но в системе отслеживания судов указал статус «ожидает распоряжений».

По оценке аналитика Kpler, третий танкер также может изменить маршрут. Причиной называют осторожность американских покупателей, опасающихся юридических и санкционных последствий приобретения российского топлива.