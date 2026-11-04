Президент США Дональд Трамп заявил, что новый банкетный зал в Белом доме позволит безопасно принимать лидеров России и Китая благодаря усиленной защите здания от ракет, беспилотников и обстрелов.

«Говорят, это самое крепкое из всех когда-либо построенных зданий. Оно было спроектировано таким образом, чтобы президенты были в безопасности. И если они будут принимать лидеров из Китая, России или еще откуда-то, будут проводить ужин на 2 тыс. – 2,5 тыс. гостей, они будут в полной безопасности», – заявил Трамп, выступая перед журналистами и строителями.

По его словам, крыша здания сможет выдержать вертолеты. Трамп также заверил, что конструкция устойчива к различным угрозам.

«Это очень крепкий потолок. Он устойчив к дронам, к ракетам, он пуленепробиваемый. Стены и окна тоже выдержат выстрел или (атаку) дрона», – добавил он.

Президент уточнил, что фундамент уходит на глубину примерно пяти этажей.

«Здесь можно размещать лидеров, здесь могут находиться президенты», – подчеркнул Трамп.

Новый банкетный зал возводят на территории комплекса Белого дома в Вашингтоне. Согласно проекту, его площадь составит около 8,3 тыс. кв. м – почти вдвое больше площади самого Белого дома, которая составляет примерно 5,1 тыс. кв. м.

При этом в зале смогут разместиться около тысячи человек, тогда как крупнейшая площадка для приемов в нынешнем здании – Восточная комната – рассчитана примерно на 200 гостей.