Президент Беларуси Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость». Слова белорусского лидера приводятся на его официальном сайте.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения храма на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, где по традиции зажег рождественскую свечу.

По его словам, то, что сейчас происходит на международной арене — тяжелый период. Лукашенко подчеркнул, что «все предрекают рецессию в мировой экономике», но не прогнозируют роста. Говоря о главном в 2019 году, президент Беларуси отметил, что самым великим достоянием и достижением является сохранение мира и покоя в республике.

Minval.az