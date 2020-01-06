Служба национальной безопасности Армении задержала администратора фейковой страницы в Facebook под именем «Диана Арутюнян», который распространил информацию о том, что премьер-министр страны Никол Пашинян якобы, поздравил президента США Дональда Трампа с «организацией успешной» антииранской операции.

В распространенном СНБ Армении видеоматериале задержанный мужчина признается, что ведет страницу в соцсети с 2018 года.

«Я написал и распространил эту информацию, чтобы опорочить власти Армении, поскольку имею оппозиционные взгляды и считаю несправедливым содержание под стражей Роберта Кочаряна (экс-президента Армении, обвиняемого в свержении конституционного строя страны — ИФ). Я не представлял, что эта лживая информация будет иметь такое распространение и может нанести вред интересам и безопасности Армении. Сожалею и прощу прощения за содеянное», — признается мужчина.

В пресс-службе СНБ сообщили, что статья о поздравлении Пашиняна Трампу была опубликована 3 января, после чего была распространена в азербайджанских и иранских СМИ, что «нанесло существенный вред интересам национальной безопасности Армении».

Возбуждено уголовное дело, мужчина, чье имя не раскрывается, задержан.

Ранее Пашинян написал на своей странице в Facebook, что авторы лживой информации и их мотивы должны быть раскрыты.

Он назвал лживой информацию о том, что поздравлял Трампа с организацией «успешной антииранской операции».

Minval.az