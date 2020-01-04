Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» заявил об оформлении документов на первую партию российской нефти, закупаемой по цене без премии поставщика.

В компании «Транснефть» сообщили РИА Новости, что получили заявку на прокачку 133 тысячи тонн нефти в Беларусь.

«Белнефтехим» отметил, что новая партия нефти и старые запасы сырья позволят обеспечить работу обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

Поставщиком «Белнефтехима» выступила российская компания, название которой не сообщается. Источники «Интерфакса»заявили, что поставлять нефть в Беларусь по цене без премии поставщика готовы две российские компании — «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.

С 1 января Россия перестала поставлять нефть в Беларусь из-за разногласий по цене на сырье.

Сообщалось, что Минск пытался договориться с Москвой о поставках нефти в 2020 году без премии поставщика, объясняя это подорожанием нефти в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли.

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