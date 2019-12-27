Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

В ходе совещания обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе. Также затрагивалось положение дел в Ливии.

Участники совещания высказались и по актуальным вопросам социально-экономического развития.

Глава России также напомнил о необходимости бесперебойного функционирования соответствующих министерств и ведомств в ходе длительных новогодних праздников.

Minval.az