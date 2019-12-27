Самарская областная станция переливания крови причислила геев к людям, которым «абсолютно ограничена» сдача крови. Их наряду с «наркоманами» и «проститутками» поместили в группу риска инфекционных заболеваний: СПИДа и ВИЧ-инфекции, сообщает «Настоящее Время».

Замдиректора по медицинской части областной станции переливания крови Елена Кудинова заявила, что при составлении списка на станции руководствовались приказом Минздрава:

«Если при обследовании донора <…> возникает подозрение на поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, донор должен быть отведен от донорства», – цитирует Кудинову издание «Другой город».

Также она сослалась на постановление Главного санитарного врача России, по которому гомосексуалы не могут сдавать кровь как находящиеся в основной группе, уязвимой к ВИЧ.

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