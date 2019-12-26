В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проходят обыски, сообщил руководитель региональных штабов Леонид Волков.

Основатель ФБК Алексей Навальный выложил в своем инстаграме видео, на котором видно, что силовики заклеили камеры и собираются пилить дверь.

На другом видео сотрудники фонда поздравляют всех с Новым годом.

Алексея Навального задержали силой и увели. Остальных сотрудников выпустили из офиса. Внутри остались юристы, там проходит обыск, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Minval.az