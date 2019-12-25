Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Европейский Союз в наступающем году окажет Армении многомиллионную финансовую помощь.

«В следующем году Евросоюз предоставит Армении помощь в 150 миллионов евро», — сказал Армен Григорян в интервью армянской службы «Радио Свобода».

Уточняя свое заявление о предоставлении помощи ЕС в 150 млн евро, Григорян отметил, что идут переговоры, выразив уверенность, что армянская сторона получит эту помощь.

Армен Григорян добавил, что выделение Евросоюзом помощи — «беспрецедентный шаг, и в этом плане Армения дает большое значение динамике развития двусторонних отношений с ЕС».

Minval.az