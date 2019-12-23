На утверждение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительством страны был представлен проект обновленной концепции внешней политики. Так, в ней обозначены приоритеты внешней политики страны, в частности отношения с международными партнерами.

«Продолжает (Казахстан – ред.) традиционное взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь, Украиной и Республикой Молдова, а также Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Грузией, занимающими важное место в системе политических, экономических и транзитно-транспортных интересов страны», — говорится в 6 пункте раздела «Региональные и страновые приоритеты».

В первом пункте этого раздела документа говорится об укреплении Казахстаном союзнических и добрососедских отношений, стратегического партнерства с Россией в военно-политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Также в проекте обозначены в качестве внешнеполитических партнеров США, Китай, Европейский Союз, его члены, государства Центральной Азии.

Minval.az