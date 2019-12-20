Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Лусине Абгарян отклонил жалобу защиты арестованного Роберта Кочаряна на решение суда общей юрисдикции, отказавшего в удовлетворении ходатайства об освобождении экс-президента Армении под залог.

Решение может быть обжаловано в Кассационном суде в течение 15 дней.

Суд общей юрисдикции Еревана 7 ноября отклонил ходатайство защиты об освобождении Кочаряна под залог, оставив экс-президента под стражей.

Экс-президенту Кочаряну предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении по делу о событиях 1 марта 2008 года, когда в ходе акций протеста оппозиции погибли 10 человек.

Minval.az