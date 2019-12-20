Президент России Владимир Путин на традиционной пресс-конференции 19 декабря ушел от ответа на вопрос о том, являются ли его дочерьми Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

Вопрос задала корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, упомянувшая проекты, которыми занимаются Воронцова и Тихонова при участии друзей президента. Журналистка спросила, когда он признает, что они его дочери.

Путин в ответ предложил «поковыряться подробнее», чтобы узнать, «какой у них бизнес и есть ли» и «кто им помогает».

«Медуза» отмечает, что российский лидер отвечал на вопрос три минуты, но так и не ответил.

Minval.az