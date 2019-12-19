Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что «принимать новую Конституцию нам не стоит», но можно убрать слово «подряд» из статьи об ограничении сроков президентской власти.

«Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд. Она [эта оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное», — сказал Путин.

Таким образом, глава России предложил сделать невозможным возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды.

Minval.az