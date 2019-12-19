Президент РФ Владимир Путин заявил, что в правовой оценке деятельности бывшего главы СССР Михаила Горбачева нет необходимости, все территориальные вопросы после развала единого государства уже решены.

«Что касается правовой оценки действий Горбачева или кого-то другого — то, я не понимаю, что это даст с точки зрения территориальной целостности? Там все вопросы у нас решены, все документы подписаны. Чем поможет правовая оценка их действий? Я не понимаю», — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.

Minval.az