Правительство Украины на заседании в среду, 18 декабря, приняло решение ужесточить пересечение границы с Россией. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно решению, с 1 марта 2020 года украинцы будут обязаны использовать только загранпаспорт при въезде в РФ. Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

«Сокращается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина — для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», — отметил Гончарук.

При этом при въезде граждан Украины с территории России пограничная служба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Minval.az