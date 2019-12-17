Ведущий интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» в Армении Карен Кочарян опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором сообщил, что правительство Армении в этом году лишило программу финансирования.

«Уже 17 лет программа «Что? Где? Когда» — в армянском телеэфире. 17 лет она получала господдержку. В этом году правительство не оплачивает лицензию, приобретаемую у российской компании «Игра ТВ», которой принадлежат все авторские права на программу», — сказал Кочарян.

В этой связи он попросил зрителей принять участие в сборе денег для покупки лицензии на показ в 2020 году. Кочарян выразил уверенность в том, что необходимая сумма – 42,7 тыс. долларов будет собрана.

Minval.az