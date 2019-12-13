Учитывая, что «Лазаревский клуб» в равной степени и армянское, и российское мероприятие, это армяно-российский клуб, то хочу попросить руководствоваться в соответствии с требованиями закона «О государственном языке». Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, обращаясь к организаторам клуба на заседании в Ереване.

«Как минимум, следует обеспечить синхронный перевод. Мое обращение к организаторам – организовать в следующий раз мероприятие с учетом требования закона «О государственном языке», — отметил он.

В Ереване проходит третье заседание клуба теме «СМИ России и Армении: откровенный разговор». Организатором Лазаревского клуба является депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Minval.az