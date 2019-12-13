Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в телепередаче «Право на власть» на канале «1+1», ответил на высказывание российского президента Владимира Путина стихами Сергея Михалкова о ситуации с поставками газа Украине.

В ночь на 10 декабря в рамках пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» Путин, комментируя тему поставок газа Киеву, заявил: «А у нас в квартире газ. А у вас?» «И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — отметил он.

Зеленский, отвечая в телепередаче на фразу российского президента, пошутил: «А у нас газопровод». «И в этом баланс», — считает украинский лидер.

Говоря о заключении нового соглашения по транзиту газа, Зеленский выразил уверенность в том, что этот договор будет подписан. По его мнению, контракт будет основываться исключительно на экономических интересах, а не на политике.

Minval.az