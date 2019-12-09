Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая рядом стран, в том числе, и Россией, близка к взятию Триполи. Об этом заявил спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии Гасан Саляме в интервью изданию Corriere della Sera.

«С тех пор, как россияне присоединились к войскам Хафтара, наступление на Триполи усилилось», − заявил Саляме.

О возможном падении Триполи заявил и глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла. По его словам, Россия поддерживает войска Хафтара как живой силой, так и дронами.

В России информацию о российском военном присутствии в Сирии называют слухами.

«Что касается слухов, которые распространяют наши американские коллеги, то почему-то, когда по всему миру, где угодно появляются… Если говорить о Средиземноморье, возьмите ту же Сирию. Сколько там военнослужащих… армий стран НАТО, которых туда никто не приглашал, − заявил глава МИД России Сергей Лавров. — Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочая неправительственная структура будет подбрасывать материалы о том, что Россия где-то что-то там делает не так».

Minval.az