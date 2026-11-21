Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер накануне провели в Берлине встречу с премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани на тему урегулирования ситуации с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на источники.

«По словам двух источников, Уиткофф и Кушнер встретились в Берлине с высокопоставленными катарскими официальными лицами для разговора на тему посреднических усилий в диалоге между США и Ираном», — информирует портал.

Также во встрече участвовал катарский дипломат Али аль-Тавади.

При этом на прошлой неделе премьер посещал Вашингтон, обсуждал тему Ирана с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

По словам источника портала, затем премьер встречался в Турции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи с целью проинформировать его о своих контактах с Трампом и Вэнсом. Также Аль Тани и Арагчи говорили о том, как можно выйти из тупика в переговорах Ирана и США.

Кроме того, Аракчи посещал Пакистан и Оман для обсуждения дипломатического решения. Ранее на этой неделе делегация Ирана прибыла в Доху для продолжения диалога.