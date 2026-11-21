Президент США Дональд Трамп сам будет решать, как ему называть российского лидера, но для Украины он убийца.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CNN.

«Президенту Трампу решать, как называть Путина. И, конечно, для нас он враг. И, конечно, для нас он убийца. И я думаю, что в большинстве своем для людей в мире он убийца, потому что он убивает. Кстати, он убивает каждый день и ночью», — сказал глава государства.

Президент Украины назвал президента России также «убийцей гражданских». Он добавил, что сейчас, после того как в этом году Россия не добилась успеха на поле боя, россияне провалили две наступательные операции.

«И именно поэтому они решили убивать гражданских, массово атаковать нашу инфраструктуру, критическую инфраструктуру, все мосты, все железнодорожные станции. И все остальное — школы, церкви», — заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что по этой причине, когда о Путине говорят, «как о коллеге, друге или чем-то подобном», тот «не чувствует, что он убийца».