Российский министр экономического развития Максим Орешкин раскрыл подробности встречи лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Как рассказал Орешкин, спорных вопросов между странами после переговоров стало значительно меньше. В частности, удалось значительно сблизить позиции сторон по вопросам нефти и газа.

Кроме того, были проработаны и такие направления, как регулирование нефтяного рынка, сельское хозяйство, связь и таможня, отметил министр. «Очень плодотворно поработали», — заключил он. Детальная работа над полученными в ходе встречи указаниями на экспертном уровне начнется с понедельника, 9 декабря.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи. Они длились более пяти часов. Следующая встреча лидеров России и Беларуси пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.

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