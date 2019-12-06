В Российской академии наук рассчитали гипотетический сценарий, в котором единое экономическое пространство РФ распадается на автономные образования по границам федеральных округов.

Расчеты проводились по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980х — тогда исследовалось, какую долю от текущего потребления потеряют союзные республики в случае разрыва экономических связей, рассказал в интервью «Коммерсанту» заместитель директора по науке Института экономики промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Суслов.

Результаты исследований по российской экономике, которые проводятся последние десять лет оказались, по его словам, «удручающими».

«Самым самодостаточным макрорегионом России является Северо-Западный федеральный округ. В состоянии автаркии он сохраняет 85,4% исходного уровня своего целевого показателя. Это даже больше, чем аналогичный российский показатель накануне распада СССР (64,6%)», — делится итогами расчетов Суслов.

Неплохо, по его словам, выглядит Сибирский федеральный округ (54,2%), гораздо хуже — Уральский округ (22,5%). В остальных федеральных округах разрыв внешних связей обнуляет их целевой показатель.

«Самым злостным «паразитом» на «теле» России является Центральный федеральный округ. Его «вклады» в целевые показатели всех федеральных округов оказались отрицательными, причем «результатом» его «взаимодействия» с Северо-Западным округом является сокращение целевого показателя последнего почти на одну четверть», — рассказывает Суслов.

При этом Центральный федеральный округ вместе с Москвой — это реальный российский центр — научно-образовательный, инновационно-технологический, культурный, транспортно-логистический, финансовый и т.д., перечисляет он: «Сложившаяся ситуация — следствие непропорционально и несправедливо больших доходов, получаемых прежде всего в Москве. Финансовые ресурсы искусственно стягиваются в федеральный центр со всей страны».

«Рабочими лошадками» в системе российских макрорегионов выступают Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, говорит академик. Приволжский, Северокавказский и Южный федеральный округа, наоборот, имеют отрицательное сальдо взаимодействия, хотя и не такое большое как Москва.

«Чисто умозрительно можно сопоставить нынешнее российское состояние с СССР накануне распада», — констатирует Суслов, добавляя, Впрочем, что «маячащий на горизонте» лозунг «хватит кормить Москву» вряд ли простимулирует политический распад страны.

«Все-таки очень сильны культурно-исторические основы единства России. Но к пониманию центральными властями необходимости решительных шагов в сторону реального федерализма угроза этого лозунга может, надеюсь, привести», — резюмирует академик.

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