Москва зеркально ответит на решение Берлина выслать из страны двух сотрудников посольства России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Его цитирует «Интерфакс».

Ранее в среду издание Spiegel сообщило, что в связи с расследованием убийства гражданина Грузии в Берлине правительство ФРГ выслало из страны двух сотрудников российских спецслужб, которые работают в посольстве в Берлине. По данным источника, сотрудников объявят персонами нон-грата.

В МИД России сочли действия германской стороны недружественными, и также анонсировали «комплекс ответных мер».

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