В Англии скончался миллиардер из Волгограда Дмитрий Обретецкий после того, как его сбила машина.

«Печальное известие из Лондона. Не вышел из комы, после того как его сбила машина, наш клиент и друг — Дима Обретецкий, основатель и владелец мощнейшей дистрибьюторской компании «Магнат трейд энтерпрайз», — передает онлайн-издание «life.ru».

По данным издания, бизнесмен скончался ещё 30 ноября, но его близкие не раскрывают подробностей происшествия.

Дмитрий Обретецкий — известный миллиардер из Волгограда, который прославился не только среди бизнесменов, но и в сфере футбольных фанатов. На Евро-2008 он каким-то образом оказался среди болельщиков Голландии и на каждый гол российской команды бурно реагировал в их компании.

Minval.az