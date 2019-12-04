Правительство России планирует уже с апреля 2020 года запретить госзакупки импортных помидоров и огурцов: соответствующие изменения будут внесены в перечень продукции, которая закупается за счет бюджета для государственных и муниципальных нужд. Документ в настоящее время разрабатывается Минсельхозом России, сообщает «Настоящее Время» со ссылкой на российские СМИ.

Согласно уведомлению российского Минсельхоза, запрет будет принят с целью «поддержки отечественных производителей, для развития тепличного овощеводства и импортозамещения».

За госсчет закупаются в том числе продукты для питания армии, школ, детских садов, больниц и госучреждений.

В предыдущие годы значительная часть помидоров шла в Россию из Турции. Однако отношения двух стран резко испортились после истории со сбитым самолетом Су-24 и импорт томатов из Турции в Россию был временно запрещен. После этого основная часть импортных овощей в России была маркирована как привезенная из Азербайджана. Объем поставок был настолько большим, что по итогам января-ноября 2018 года помидоры стали ведущим экспортным товаром ненефтяного сектора Азербайджана: их было продано на $162,2 миллиона. Эти объемы заставили Роспотребнадзор подозревать, что Азербайджан продает в Россию не собственную продукцию, а реэкспортирует турецкие овощи.

В России лидерами по выращиванию овощей (в теплицах) являются Краснодарский и Ставропольский края, Липецкая и Московская области, а также Башкирия. Минсельхоз утверждает, что за последние пять лет в стране было построено и модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных тепличных комплексов, а производство тепличных овощей за этот же период выросло на 65%. В этом году Минсельхоз ожидает рекордный сбор тепличных овощей в России: 1,2 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году.

Minval.az