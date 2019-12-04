Германия может ввести санкции против России. Это связано с убийством в Берлине гражданина Грузии.

Немецкая прокуратура полагает, что подозреваемый в преступлении может быть связан с российским правительством. Если это подтвердиться, властям Германии придется ответить дипломатическими или другими ограничительными мерами, что угрожает энергетическому партнерству стран, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован россиянин. По данным СМИ, следователи рассматривают две основные версии — «разборки» организованной преступности и профессионально спланированное заказное убийство по политическому мотиву. Сообщалось, что Хангошвили участвовал во второй чеченской войне на стороне боевиков. Несколько изданий Der Spiegel, The Insider и Bellingcat утверждают, что предполагаемый преступник связан с российскими спецслужбами.

Уже сегодня дело об убийстве в Берлине прокуратура Германии может передать федеральному прокурору, который занимается делами по национальной безопасности.

Minval.az