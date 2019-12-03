Журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным.

«Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт. Новым подписчикам — добро пожаловать», — написала она в Instagram.

В опубликованном в понедельник расследовании ФБК, в частности, утверждается, что Аскер-заде пользуется самолетом Bombardier Global 6000, стоимость которого фонд оценил в $60 млн, и 62-метровой яхтой SEA&US, оцененной в $62 млн. Авторы расследования заявили, что на этом самолете журналистка летала на интервью в Грозный, Анапу и Владивосток, а также в другие поездки, информацию о которых ФБК нашел в ее Instagram. Самолет принадлежит офшорной компании, владелец которой неизвестен, но в 2017 году он был зарегистрирован на офшорную компанию VL9762 Ltd, связанную с банком ВТБ, пишет ФБК со ссылкой на список аффилированных лиц банка (ссылка на скачивание файла).

Яхта SEA&US также оформлена на офшор, пишет ФБК. В расследовании утверждается, что Аскер-заде регулярно выкладывает сделанные на яхте фотографии в Instagram.

Авторы расследования также нашли имя Аскер-заде в отчете нью-йоркского Центрального парка за 2015 год: оно указано в списке спонсоров, пожертвовавших парку от $10 000 до $24 999.

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