Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал военно-техническое сотрудничество важной сферой стратегического партнёрства России и Азербайджана, несмотря на призыв премьера Армении Никола Пашиняна странам ОДКБ не продавать оружие Азербайджану.

«Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество — это одна из сфер, важных сфер нашего стратегического партнёрства с Азербайджаном», — сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, комментируя слова премьера Армении о том, что странам ОДКБ для предотвращения возможной эскалации карабахского конфликта следует отказать Азербайджану в приобретении оружия.

По словам Лаврова, Россия и Азербайджан развивают сотрудничество «абсолютно транспарентно» и «в полном соответствии с нормами международного права, с нормами законодательства Азербайджана и Российский Федерации и с полным учетом того баланса, который сложился и который важен для того, чтобы здесь сохранилась стабильность».

Minval.az