У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день, 31 декабря, также будет рабочим днем. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, отвечая на вопрос о целесообразности дискуссий о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, работу президента Путина можно сравнить с «доменной печью».

«Я неоднократно рассказывал, что если брать с общечеловеческой точки зрения, то у Путина чисто технологически не бывает выходных. Большую часть времени суток он находится на работе, работает. Работа президента как доменная печь, которую невозможно потушить. Если де-факто ответить, то и 31-е тоже будет рабочим», — подчеркнул Песков.

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