Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис «Погода» указал Крым как российскую территорию. Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер.

Она объяснила, что Apple всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей. По словам Мюллер, прежде чем принять решение относительно обозначений на своих картах, компания рассматривает международное право и вносит изменения по требованию закона. «Мы проводим углубленный анализ того, как мы обрабатываем спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем», — уточнила представитель Apple.

Скандал вокруг принадлежности Крыма на картах американской корпорации разгорелся после того, как дипломаты из Украины обратились в Государственный департамент США с призывом исправить некорректное обозначение. Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко сравнил решение Apple с «кражей идей злейшим врагом, а кому-то все равно».

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