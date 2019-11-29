Россия не одобряет действия стран дальнего зарубежья, которые навязывают республикам Центральной Азии свою модель развития.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в академии МИД Кыргызстана, передает РИА Новости.

«Мы, прямо скажу, не одобряем действия тех внерегиональных игроков, которые пытаются в русле архаичной теории так называемой «большой игры» повлиять на внешнеполитический курс региона в нужном для себя ключе, навязать его народам рецепты и модели развития и поведения», — сказал Лавров.

Он привел в пример Украину, которая «стала жертвой спровоцированного извне государственного переворота, попала под внешнее управление при прошлом режиме и в итоге оказалась отброшена далеко назад». При этом Лавров также подчеркнул, что российская политика на центральноазиатском направлении «лишена скрытых повесток и двойных стандартов».

«Мы не рассматриваем регион через призму геополитического противоборства как арену для игр с нулевой суммой, не ставим его государства перед искусственным выбором – либо с нами, либо против нас, не политизируем ту помощь, которую мы оказываем странам региона, и поддержку, которую мы предоставляем, и выстраиваем сотрудничество со всеми без исключения странами Центральной Азии на прочной основе международного права, на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов», — резюмировал глава МИД РФ.

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