ОДКБ намерена расширить свое участие в миротворческих операциях, в том числе под эгидой ООН, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Организации в четверг.

«Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержание высокой готовности миротворческих сил, повышение эффективности управления ими», — сказал президент РФ.

Он предложил продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.

Minval.az