Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что акция протеста у парламента будет разогнана, если митингующие перекроют дороги и создадут дискомфорт гражданам. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Акция будет разогнана, если они начнут перекрывать дороги и создавать дискомфорт гражданам, перекроют весь город, что мы должны будем делать, идти домой, расходиться, идти спать? Мы не позволим приносить ни дрова, ни канистры, это не нормально. Пусть не возвращают население в 90-е годы. Говорили, мол специально нас морозят. Мы сказали им, чтобы они принесли генераторы, электроотопители, сказали мол наоборот, поможем вам. Но нет, они хотят дрова и бочки, хотят бучу», — заявил Вахтанг Гомелаури.

Глава МВД подчеркнул, что политическая борьба должна быть перенесена с улицы в парламент и заметил, что правящая партия пойдет на диалог с оппозицией.

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