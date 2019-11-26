Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал текущие отношения Москвы и Киева как «очень сложные». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Так он отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского о необходимости сближения с Россией. Зеленский напомнил, что большинство жителей Украины выбрали путь европейской интеграции.

Глава государства также подчеркнул, что слухи о влиянии Коломойского на украинскую политику сильно преувеличены, поскольку он «не президент, а всего лишь один из граждан», который поддержал кандидатуру Зеленского на прошедших выборах.

Заявление Коломойского, на которое ссылается Зеленский, было опубликовано 13 ноября. Бизнесмен, комментируя международную политику Киева, выступил за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. По его словам, травмы, нанесенные украинским гражданам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое.

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