Калининградская область — это не только важный экономический партнер, но и исторически близкая для Беларуси область. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину. — Прим.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: „Я не против“. А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что „неправильно“ сделали. Тем не менее таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими», — сказал Александр Лукашенко.

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