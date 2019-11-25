Лидер правящей в Казахстане политической партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев призвал партийцев сплотиться вокруг нового президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом он заявил сегодня, 25 ноября, на встрече с представителями региональных филиалов «Нур Отана».

«Председатель партии также указал на важность консолидации общества вокруг президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и принятия мер по реализации поставленных главой государства задач», — сообщила пресс-служба Назарбаева.

Также первый президент говорил об успехах страны:

«За последние годы ВВП Казахстана вырос с $ 11 млрд до $ 170,5 млрд. Если в начале 90-х годов более трети населения находилось за чертой бедности, то сегодня этот показатель снизился до 4,6%, — отметил он. — Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 27%, хотя у нас не было частной собственности. Мы привлекли более $ 300 млрд прямых иностранных инвестиций. За эти годы нам удалось значительно укрепить транзитный потенциал Казахстана».

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/11/25/nazarbaev-prizval-kazahstancev-splotitsya-vokrug-novogo-prezidenta-strany

Minval.az