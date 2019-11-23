Разные люди, в том числе и профессиональные политики, владеют ораторским искусством в разной степени. Одни могут «экспромтом» выдать такое, что впору безо всякой иронии высекать на гранитных скрижалях. Другие вроде бы нечаянно выдают такие «перлы», которые становятся крылатыми выражениями. А у третьих, пардон, что ни слово, то «ляп». Разной степени оглушительности.

Вот и Никол Воваевич Пашинян в ходе своего визита в Италию в очередной раз отличился. Премьер-министр Армении, выступая в Международном институте политических исследований Италии, сначала озвучил привычный набор демагогии типа «любое решение конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, «народа Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) и народа Азербайджана» и «бесполезно говорить с Арменией и «Арцахом» на языке угроз». А затем решил представить публике что-то новенькое и, скажем так, интересное. И изрек: оказывается, в случае военных действий Азербайджан может стать плацдармом для террористов, которые потеряли позиции в других странах и ищут новые территории для развертывания своих операций.

А вот это, простите, как понимать? Никол Пашинян решил сыграть на ксенофобии? Или, в очередной раз попытался обвинять Азербайджан в мифической «поддержке террора», не имея никаких доказательств?

Впрочем, «народному премьеру» лучше бы заняться поисками и нейтрализацией террористов в собственной стране. А еще лучше — в своем «ближнем кругу». В Армении, если кто забыл, возводят в ранг национальных героев не только гитлеровского пособника Гарегина Нжде, но и, к примеру, профессионального террориста Монте Мелконяна и его «коллег» из АСАЛА. В ереванском пантеоне «Ераблур» — их символические могилы, к которым устраивают регулярные паломничества. Наконец, еще больше информации к размышлению дает история нашумевшего захвата в Ереване полицейской базы боевиками группировки «Сасна Црер» в июле 2016 года. Никола Пашиняна, тогда еще депутата парламента, террористы пропустили на захваченный «объект», а затем без проблем выпустили обратно. Через два года, когда Пашинян уже обживался в кресле премьер-министра, боевики «Сасна Црер» оказались на свободе (несмотря на гибель в ходе захвата базы полка ППС двоих офицеров полиции) и даже создали свою партию с тем же названием —«Сасна Црер». На свободу вышел и Жирайр Сефилян, чего, собственнно, и добивались боевики. Вышел практически сухим из воды Самвел Бабаян, бывший «министр обороны Нагорного Карабаха», который уже отсидел один срок за покушение на «президента Нагорного Карабаха» Аркадия Гукасяна, а затем попытался ни много ни мало сбить из ПЗРК «Игла» вертолет Сержа Саргсяна. И самое опасное, на этом фоне террор в Армении считается вполне допустимым и, главное, действенным методом «решения политических проблем». В особенности внешних. И речь не только о волне армянского террора против Турции и терактах против Азербайджана на ранних стадиях карабахского конфликта. Напомним: совсем недавно действующий министр обороны Армении Давид Тоноян обещал, что некие армянские «штурмовые группы» в случае чего «создадут хаос в тылу противника», а армянские эксперты тут же услужливо поясняли: министр имел в виду удары по азербайджанским трубопроводам, железным дорогам и нефтяным платформам. Дальнейшие события тоже известны: в Баку тут же заявили, что министр обороны Армении изъясняется как международный террорист, в Ереване спохватились и испуганно заверещали, что их министра неправильно поняли, но слово, как известно, не воробей, вылетит — не отмоешься.

Наконец, изрядную пищу для размышлений дает еще одна новость. Посол Армении в Ираке Грачья Поладян посетил Иракский Курдистан и заявил, что его страна намерена открыть здесь свое дипломатическое представительство. «Целью моего визита является стремление развивать отношения между Арменией и Иракским Курдистаном, а также встреча с гражданами Армении, проживающими в Дахуке», — цитируют его СМИ. Но за этой внешней благопристойностью скрывается то, что в регионе уже давно называется «PKK-ermeni işbirliği». Боевики этой террористической группировки давно скрываются в Армении от турецких «зачисток». А «эксперты» вроде Семена Багдасарова открыто советуют использовать в Карабахе опыт курдских «пешмерга». Впрочем, как показал разгром «пешмерга» в Ираке, их боеспособность изрядно преувеличили, но вот террористического «опыта» РКК не занимать. Нелишне вспомнить и сотрудничество спецслужб Армении и Ирана — притом что Иран уже давно (и не сказать чтобы безосновательно) обвиняют в поддержке террора против многих стран мира, в том числе Азербайджана. Вряд ли Пашинян об этом ну совсем не в курсе. Особенно на фоне дружбы с «Сасна Црер», в чьей «компетентности» в этой деликатной сфере можно не сомневаться. Так что, пытаясь произвести впечатление на итальянскую публику разговорами о мнимой «террористической угрозе» со стороны Азербайджана, Никол Воваевич банально проговорился. И обозначил ереванские планы (и вполне реальные угрозы) развязать против Азербайджана террористическую войну, особенно в случае неудач на фронте

И, похоже, не ждал, что его поймут куда лучше, чем ему самому того бы хотелось.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az