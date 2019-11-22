Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности потребовал расширить линейку российских беспилотников и лазерного оружия. Об этом сообщает ТАСС в пятницу.

«Линейка разведывательных и ударных беспилотников, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем будет расширена», — сказал президент.

По словам главы государства, госпрограмму вооружений до 2033 года нужно начать готовить уже в следующем году.

Путин также проинформировал, что к настоящему моменту доля современного оружия и техники в армии достигла 68 процентов. «При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», — подчеркнул российский лидер.

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