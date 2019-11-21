Премьер-министр Никол Пашинян вновь вспомнил о бывших высокопоставленных чиновниках «старой Армении», на этот раз находясь с рабочим визитом в Италии. Точнее, ему пришлось это сделать после заданного премьеру вопроса. Накануне вечером, 20 ноября, глава правительства на встрече с представителями армянской общины Милана заявил, что некоторые известные коррупционеры сейчас скрываются от правосудия в Италии, «но пусть никто не надеется, что их не поймают».

«Не знаю, в каких подвалах Ватикана они скрываются, но будьте уверены, мы схватим их за шкирку и привлечём к ответственности», — пообещал Пашинян.

Как предположили журналисты EADaily, по всей видимости, премьер прозрачно намекал на Микаэла Минасяна — бывшего посла закавказской республики в Ватикане и зятя экс-президента Сержа Саргсяна.

В ходе мероприятия в Милане одна из присутствующих женщин в довольно резких тонах заявила о тотальной пропаганде ненависти в Армении, обвинила действующие власти в проведении «пагубной» внутренней и внешней политики, а также потребовала отставки Пашиняна и всего правительства. Возник небольшой переполох. Излив своё недовольство, женщина удалилась.

Minval.az