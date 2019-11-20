Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили признался, что потерял $140 млн из-за действий менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона, который управлял его инвестиционным портфелем, и считает, что к этому было причастно руководство банка. Юристы Иванишвили уже обратились в прокуратуру Женевы с жалобой на Credit Suisse. Об этом, как сообщает «Настоящее время», рассказал миллиардер в интервью Bloomberg.

По данным Forbes, состояние Иванишвили составляет более 5,5 млрд долларов. Он владелец управляющей компании «Уникор» и, вероятно, самый богатый человек Грузии, а также основатель и глава правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». Значительную часть своего состояния Иванишвили сделал в России в 90-е годы (он был совладельцем банка «Российский кредит»), а в 2005 году продал за $1,65 млрд Алишеру Усманову и Василию Анисимову Михайловский ГОК.

Иванишвили рассказал, что держал в швейцарском банке Credit Suisse по меньшей мере $800 млн и потерял $140 млн из них. «Когда я пришел в банк, я сказал себе: «Это надежное место», – вспоминает бизнесмен. – Но я не мог даже предположить, что банк вроде Credit Suisse способен сделать что-то подобное». Он отдельно подчеркнул, что даже когда в 90-е годы занимался бизнесом «в дикой, дикой России и в грузинских банках», не встречал «ничего похожего».

Миллиардер обвиняет управляющего своим инвестиционным портфелем Патриса Лескодрона и как минимум двух его коллег в том, что они три года подряд предоставляли ему фальшивые выписки с его счетов. Лескодрон и еще трое сотрудников банка, по словам миллиардера, неоднократно приезжали к нему в его резиденцию недалеко от Тбилиси. Последний раз это произошло в 2015 году, незадолго до разоблачения Лескодрона.

Иванишвили впервые пожаловался на действия управляющих Credit Suisse в 2015 году: в своем обращении он указывал на мошенничество и плохое инвестирование его активов. В начале 2016 года он обратился в суд Женевы с иском о понесенных им убытках из-за действий менеджера банка и продолжает судиться с кредитной организацией.

«Что бы ни надо было сделать, сколько бы времени это ни заняло, я не собираюсь отступать», – заявил миллиардер. При этом, по его словам, дело в принципе, а не в деньгах. «У меня денег больше, чем нужно», – заметил он.

В Credit Suisse заявляют, что французский управляющий Лескодрон действовал по собственной инициативе и не имел сообщников в руководстве банка. В 2015 году его махинации (незаконная торговля бумагами на деньги клиентов, которые не давали на это разрешения) были вскрыты, а сам менеджер признался в совершенном преступлении. Бывшие руководители менеджера говорят, что не имели представления о том, что он обманывал клиентов. Обвинения Иванишвили в адрес руководства банка в Credit Suisse комментировать не стали, а швейцарский суд на данный момент считает, что банк такая же пострадавшая сторона, как и клиенты, которых обманывал менеджер.

Сам Лескодрон ранее заявлял, что у него никогда не было намерения обманывать клиентов, но он много потерял на кризисе 2008 года и после этого начал фальсифицировать заявки от клиентов на покупку ценных бумаг. В 2018 году суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам тюрьмы.

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