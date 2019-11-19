Скандал вокруг мемориальной таблички в честь гитлеровского пособника Гарегина Нжде продолжает разрастаться. Теперь в это дурно пахнущее шоу включился президент Союза армян России Ара Абрамян. Он провел несколько встреч с представителями российских властей — заместителем руководителя Администрации президента РФ М.Магомедовым, руководителем Федерального агентства по делам национальностей И.Бариновым, руководством Краснодарского края, Управления внутренней политики Администрации президента РФ, представителями силовых ведомств и т.д. В их ходе, во-первых, усиленно жаловался на депутата городской думы Армавира А.Виноградова, который закрасил эту табличку на территории армянской церкви в Армавире черным цветом — это, по версии Абрамяна, «провокационные действия, подстрекаемые официальным Баку», а еще «попытки нагнетать ситуацию вокруг национального героя Армении Гарегина Нжде», попутно обвиняя Азербайджан в попытках «переписывания истории». А во-вторых, заявил, что он-де считает целесообразным, чтобы по инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна была бы создана совместная российско-армянская комиссия…по реабилитации Гарегина Нжде. Как уверен Абрамян, результаты полного и объективного изучения материалов уголовного дела и архивов советских органов госбезопасности, преданные официальной огласке, лишили бы «наших оппонентов возможности продолжения политических спекуляций в отношении личности Гарегина Нжде».

И вот как это, простите, понимать?

Намеренно не будем акцентировать внимание, что «национальным героем» Нжде объявили за чудовищные расправы над мирным азербайджанским населением в Зангезуре и Нахчыване. Важно другое. Почему Абрамян предлагает создать именно российско-армянскую комиссию? Почему бы не пригласить в эту комиссию, к примеру, представителей Франции, где «Армянский легион» вермахта проводил «антипартизанские действия», а проще говоря, карательные акции? Стоит ли обратиться к властям Украины? Имеет ли смысл инициировать сотрудничество с властями Германии? И самое главное, что в этой комиссии будет «расследовать» армянский сегмент? Если кто забыл, во время второй мировой войны Нжде находился по другую сторону линии фронта. Так в качестве кого будут выступать в этой комиссии армянские представители — этаких «заказчиков»?

Еще один вопрос. То, что Нжде сотрудничал с гитлеровцами, подтверждает множество архивных документов. Более того, напомним еще раз: о сотрудничестве Нжде с гит об этом говорилось в специальном докладе МИД РФ, посвященном попыткам героизации нацизма. Так откуда у господина Абрамяна уверенность, что эта комиссия, с обязательными армянскими представителями, полностью реабилитирует Нжде?

А теперь серьезно. Ара Абрамян не просто пожелал «отметиться по теме». Он решил ни много ни мало добиться реабилитации Гарегина Нжде. А это уже прецедент, причем очень опасный. И инициатива Абрамяна ставит в весьма неловкое положение прежде всего официальную Москву.

В самом деле, официальные представители России, вплоть до Владимира Путина, постоянно говорят о том, что реабилитация и героизация гитлеровских пособников недопустима. Российские правоохранительные органы умудряются инициировать уголовные дела против граждан, к примеру, стран Балтии, то есть заведомо за пределами российской территории и юрисдикции. Наконец, президент РФ Владимир Путин выдвинул показательную инициативу — унифицировать в странах ОДКБ законодательство, предусматривающее ответственность за попытку реабилитации и героизации нацизма. Но тут о реабилитации нацистского пособника заговорил Ара Абрамян, глава Союза армян России. Находясь на ее территории. И теперь уже «мяч», в цветах армянского триколора и с отвратительной фашистской свастикой, на российской половине поля. Потому что дело уже не в Абрамяне. Теперь экзамен на собственную нетерпимость к попыткам реабилитации нацизма должен сдавать уже Кремль.

Нурани

Minval.az