Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Беларусью. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале блока, ЕС готов заключить договор об облегчении выдачи виз.

Документ разрешает заключение договора об упрощенном формате. В нем, помимо прочего, изложены различные аспекты развивающихся отношений ЕС и Беларуси: в их числе вопросы прав человека, смертной казни и реформ в республике. Там же упоминаются будущие финансовые вливания в белорусскую экономику.

Как с удовлетворением отмечают авторы документа, расширение партнерства идет по намеченным сценариям — и упрощение визового режима поможет как контактам между гражданами, так и деловым отношениям.

Minval.az