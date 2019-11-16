Спортивный бойцовский клуб «Мубариз», представляющий Союз азербайджанцев России (САР), успешно прошёл процесс регистрации в РФ.

Бойцовский клуб был создан по инициативе президента САР Физули Мамедова несколько месяцев назад.

«Специально для нужд клуба были заказаны весь необходимый инвентарь и форма. С 8 ноября 2019 года общество с ограниченной ответственностью «Спортивный бойцовский клуб «Мубариз» было внесено в Единый государственный Реестр Российской Федерации в качестве юридического лица», — сообщили в пресс-службе организации.

Первое отделение клуба уже открыто в городе Туле.

В организации также добавили, что граждане, проживающие в странах СНГ и Европы, а также в России, могут обратиться в САР как к учредителю спортивного бойцовского клуба «Мубариз», с инициативой открытия спортивного клуба с этим же названием на своей территории.

«Только на основании решения руководства САР в регионах России и странах СНГ и Европы могут быть открыты клубы со схожим названием. САР обязуется на основе взаимного соглашения оплатить расходы за первые 3 месяца аренды спортивного помещения под клуб в регионах, а также часть расходов на покупку спортивного инвентаря», — сказано в информации.

Minval.az