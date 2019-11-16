Председатель Сената Дарига Назарбаева встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Встреча состоялась в рамках официального визита в Армению Дариги Назарбаевой. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, расширение торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Дарига Назарбаева отметила необходимость увеличения объемов взаимной торговли, расширения и разнообразия структуры товарооборота. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией увеличился более чем на 33,9 процента.

«Это говорит о перспективах роста товарооборота, закладывает важный задел для увеличения объемов взаимной торговли в будущем. Рынок Армении представляет интерес для экспорта казахстанской продукции. Мы готовы расширить номенклатуру экспорта в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, строительные материалы и химическая продукция», — сказала она.

В свою очередь, говоря об экономических связях Казахстана с Арменией, Никол Пашинян подчеркнул значительный потенциал их развития, который мог бы быть реализован в различных полезных для сторон форматах.

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