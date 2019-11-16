Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила «Газпрому» и «Газпром экспорту» о том, что не собирается продлевать контракт на закупку газа, который заканчивается 31 декабря 2022 года.

В сообщении на сайте PGNiG сказано, что решение принято из-за стремления Польши обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. Глава PGNiG Петр Возняк отметил, что в последние четыре года компания диверсифицировала источники получения природного газа.

В «Газпром экспорте» сообщили«Интерфаксу», что условия контракта позволяли PGNiG направить такое уведомление. «„Газпром экспорт“ продолжает поставку газа в соответствии с действующим контрактом», — добавили в компании.

Контракт на поставку газа в Польшу действует с 1996 года.

В 2016 году власти Польши сообщили, что не будут отказываться от услуг «Газпрома», если рыночная цена на газ будет приемлемой. В то же время представители Польши выступали против долгосрочных контрактов.

Minval.az