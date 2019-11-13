Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об установлении всероссийской памятной даты окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году, которое, как считается исторически, положило конец монголо-татарскому игу. Об этом заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

«В вопросе увековечивания исторического события с нами солидарно абсолютное большинство жителей нашей страны. Нас поддерживают федеральные министерства, фракции в Госдуме, Российская академия наук <…> И главное, нас поддержал в этой нашей инициативе президент страны Владимир Владимирович Путин», — цитирует Артамонова ТАСС.

Глава региона выразил надежду, что день окончания Великого стояния на реке Угре скоро станет общероссийским праздником. «Президент называет главным ресурсом, мощью России историческую память. Чтобы этот ресурс не иссякал, мы должны его бережно хранить, передавать его из поколения в поколение, ценить достижения наших предков», — сказал губернатор.

Калужская область в июне 2019 года внесла в Госдуму законопроект о праздновании дня свержения монголо-татарского ига. Правительство России дало положительное заключение на документ. Однако власти Татарстана выступили против инициативы, заявив, что она разъединит русских и татар. После этого рассмотрение законопроекта в Госдуме было отложено.

Minval.az