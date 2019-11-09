Преподаватель Высшей школы экономики Гасан Гусейнов отказался публично извиняться за свой пост в Facebook, в котором назвал русский язык «убогим» и «клоачным». Профессор считает, что с его стороны было бы неэтично откликаться на решение комиссии университета, посоветовавшей ему извиниться. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Накануне комиссия по этике ВШЭ рекомендовала профессору принести извинения за свои высказывания. Слова Гусейнова назвали «непродуманными и безответственными», а также заявили, что они нанесли ущерб репутации НИУ ВШЭ.

Гусейнов в свою очередь заявил журналистам, что уже дал руководству все необходимые разъяснения и пока не собирается ни перед кем извиняться. Он подчеркнул, что писал свой пост как частное лицо и что никаких официальных требований от руководства ещё не получал.

Преподаватель факультета гуманитарных наук, доктор филологических наук Гасан Гусейнов в конце октября опубликовал у себя в Facebook пост с фразой: «В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Высказывание Гусейнова вызвало споры в социальных сетях и СМИ, началась травля. Его пост был удалён администрацией Facebook за нарушение правил соцсети. Сам профессор позднее пояснил, что говорил об используемом в СМИ, социальных сетях и публицистике языке агрессии и ненависти. Это, по мнению Гасана Гусейнова, «чрезвычайно опасная среда и чрезвычайно опасный инструмент».

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