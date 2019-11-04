Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Медведева, в ходе конфликта в 1812 году, Первой мировой и Великой Отечественной войны люди защищали «свою землю от захватчиков». Он призвал не бросать тень на подвиг предков, живших на территории современной России или Беларуси.

«Наши отцы и деды защищали свою землю. Это не участие в чужих войнах», — подчеркнул Медведев.

Ранее в интервью казахстанскому телеканалу Лукашенко заявил, что белорусы и казахи якобы были вынуждены принимать участие в чужих войнах. По его словам, белорусы уже навоевались в чужих конфликтах.

Minval.az